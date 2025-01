“É nossa missão”, ressaltou Toninho em discurso de posse

Tomou posse para seu segundo mandato em Bom Jesus do Norte, o prefeito reeleito Toninho Gualhano (PSB), seu vice-prefeito Marcão, e os nove vereadores eleitos no pleito de 2024.

A cerimônia foi realizada às 10 horas, no Centro Cívico, e contou com a presença de familiares e amigos dos empossados. Além disso, centenas de populares e lideranças políticas e religiosas do município estiveram presentes.

Leia Também: “Responsabilidade”, diz Dudu ao ser empossado em Divino

Em seu discurso, Gualhano ressaltou os avanços nos últimos quatro anos no município e reafirmou seu compromisso com toda a população de Bom Jesus do Norte.

“Um dia inesquecível, marcado pela gratidão! Ao assumir oficialmente a Administração 2025/2028, meu coração transborda de emoção e responsabilidade. A Deus, pela força em cada passo; à minha família, pelo amor que me sustenta; e a todos vocês que confiaram e caminharam ao meu lado, minha eterna gratidão. Este novo mandato é mais que um trabalho, é a nossa missão de continuar construindo, juntos, uma Bom Jesus do Norte ainda melhor”, disse Toninho.

Mesa Diretora

Na Solenidade, também foi definida a nova Mesa Diretora da Câmara de Vereadores para o biênio 2025/2026. O vereador Fernando Carvalho de Oliveira foi eleito presidente, Romeu Lopes de Souza, vice-presidente e primeiro secretário Kaic Rosa.

Os nove vereadores empossados no município de Bom Jesus do Norte são: Charles Diniz (Podemos), Tiquinho (Podemos), Kayc Rosa (PSDB), Romeu da Auto Escola (Solidariedade), Zelau (Solidariedade), Fernando Broa (PSDB), Willian Dellatorre (PP), Carlinhos do Fluminense (PSB) e Luiz Moraes (PSB).