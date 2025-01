Cachoeiro: GCM apreende arma de fogo e fios de cobre em residência

Nesta quarta-feira (8), uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM), abordou um homem, suspeito de ter cometido furto de fios na Praça de Fátima, em Cachoeiro de Itapemirim, na madrugada do último sábado (4).

Conforme as imagens do videomonitoramento e, após ser abordado pelos guardas, o indivíduo confessou que teria praticado o furto e que já havia vendido o material para outra pessoa. Diante das informações coletadas, guarnições se locomoveram até onde estaria o comprador. Chegando ao local, os policiais flagraram um homem descascando os fios de cobre. Segundo a GCM, perguntado sobre os fios, o mesmo relatou que comprou alguns fios de cobre com o primeiro indivíduo, no dia 4 de janeiro.

Prosseguindo, a guarnição perguntou se haviam mais fios de cobre ou materiais correlacionados a eletricidade no local. O indivíduo confirmou que teria, comprados do indivíduo abordado anteriormente e também de outras pessoas.

Após adentrar a residência, os guardas encontraram uma espingarda de cartucho sem identificação. Assim, diante de toda situação, os materiais foram apreendidos e o homem conduzido até o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ), para mais esclarecimentos.