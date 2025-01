Cachoeiro: pix solidário vai ajudar bebê com doença rara

Um pix solidário foi levantado para ajudar uma moradora de São Vicente, distrito de Cachoeiro, grávida de 23 semanas.

Viviane da Silva Dias descobriu que seu bebê tem mielomeningocele e precisa de fazer uma cirurgia, em São Paulo.

A doença é uma malformação congênita do sistema nervoso central, que se caracteriza por uma abertura na coluna vertebral. É a forma mais grave de espinha bífida.

As sequelas ortopédicas incluem: atrofia e anomalias nos pés e pernas, deslocamento de quadril, escoliose e cifose, pés deformados e quadris irregulares.

A melhor forma de tratamento é a cirurgia, preferencialmente antes do nascimento.

Quem quiser participar do pix solidário, basta fazer a contribuição, de qualquer valor, para a chave pix: 164.318.277-32.

