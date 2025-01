Caparaó: rifa solidária vai ajudar criança que teve perna amputada

Uma rifa solidária foi criada para ajudar o pequeno Guilherme Suhet Andrade. Natural de Jerônimo Monteiro, o menino teve de amputar a perna direita depois de um grave acidente, no dia 11 de janeiro.

Sensibilizada com a situação, uma moradora de Jerônimo Monteiro, Elisa Rios, mobilizou uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar na recuperação da criança, que já realiza tratamento para talassemia.

Como ajudar?

Quem quiser ajudar, pode adquirir uma rifa, no valor de R$ 5,00, pela chave pix: 141.372.647-08. Quem desejar participar do sorteio deve enviar os comprovantes via WhatsApp, pelos números: (28) 99983-3032 e (28) 99901-0766.