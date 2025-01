Cachoeiro: Prefeitura anuncia ações para minimizar impactos da chuva

As fortes chuvas que atingiram Cachoeiro de Itapemirim, neste sábado (4), causaram alguns transtornos, mas a prefeitura mobilizou rapidamente suas equipes para atender à população e minimizar os danos. A Defesa Civil Municipal, as secretarias de Obras, Manutenção e Serviços, e a Guarda Civil Municipal foram acionadas, tão logo as tempestades se intensificaram, para dar apoio nas áreas mais afetadas.

De acordo com o prefeito Theodorico Ferraço (PP), o Poder Executivo está trabalhando para resolver os problemas causados pela chuva e garantir a segurança da população.

LEIA TAMBÉM: Cachoeiro: chuva provoca queda de árvore e barreira

“Problemas existem e fomos eleitos para dar a solução. Inicialmente, constatamos que há um grande volume de bueiros entupidos na cidade, e vamos resolver essa questão providenciando a limpeza. Já acionei o secretário municipal da Fazenda para que possamos destinar os recursos necessários para atendimento das ocorrências relacionadas às chuvas, e também equipar os órgãos que atuam diretamente nessas situações. Cachoeiro não suporta mais o excesso de águas sem uma solução. Não vamos reclamar, pois, unidos com fé e muita esperança, encontraremos soluções para dar tranquilidade ao povo de Cachoeiro”, afirmou o prefeito.

Gabinete de Crise

Para melhorar a resposta do município a situações de emergência, o prefeito anunciou que, nesta segunda-feira (6), publicará um decreto para a criação do Gabinete de Crise. O objetivo é reunir todos os poderes e secretarias municipais para coordenar as ações em momentos críticos, como o enfrentado neste sábado (4).

“Deus está conosco e estamos determinados a governar a cidade com amor, tranquilidade e determinação”, completou Ferraço.

Prioridade nas obras de macrodrenagem

Ferraço também destacou que as obras de macrodrenagem, essenciais para o controle das águas pluviais e prevenção de alagamentos no bairro Nova Brasília, serão tratadas como prioridade máxima. A empresa responsável pela obra já foi acionada, e a determinação é para que o trabalho seja acelerado ao máximo.

“Determinei que a conclusão das obras de macrodrenagem seja prioridade. Quero que trabalhem aos sábados, domingos, feriados e até à noite. Não há mais o que esperar. O povo e o comércio já sofreram muito com essas obras e temos que pôr fim a isso o quanto antes”, afirmou Ferraço, enfatizando a urgência da conclusão dos trabalhos.

Vice-prefeito e secretários estiveram nas localidades atingidas