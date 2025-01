Cachoeiro terá atividades recreativas e de lazer em janeiro; entenda

A Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro, realiza a partir da próxima segunda-feira (13) uma série de atividades recreativas, esportivas e orientações de caminhada. As atividades serão gratuitas e abertas a toda população.

A programação acontecerá de segunda a quinta, durante o mês de janeiro, na Praça de Fátima e na Academia Viva Mais, localizada no calçadão da Avenida Beira Rio, próxima ao Teatro Rubem Braga.

Na Praça de Fátima, as atividades serão de musculação na academia, circuito funcional para crianças e adultos, pela manhã e a tarde. Já na Academia da Avenida Beira Rio, profissionais de Educação Física irão instruir as pessoas que fazem caminhada no calçadão, além de orientar sobre a importância do alongamento, hidratação, uso correto de vestimentas, e auxiliar as pessoas que utilizam a academia do local.

“Essas ações visam oferecer aos moradores de Cachoeiro, opções para a prática de atividades físicas e também de lazer, sempre com acompanhamento de um profissional de educação física. Nós sabemos que têm muitas pessoas de férias, inclusive crianças. Assim, queremos ofertar o acesso às atividades recreativas e de lazer”, afirma Rodolpho Maia, secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro.

Horários e atividades:

6h30 às 9h – Circuito Funcional e atividades na Academia da Praça de Fátima

17h30 às 20h – Circuito Funcional e atividades na Academia da Praça de Fátima

17h30 às 20h – Orientação a caminhada e auxílio aos frequentadores da Academia da Beira Rio