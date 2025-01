Cadastro Cultural de Piúma está aberto

A Prefeitura de Piúma iniciou o Cadastro Cultural, e convida artistas, artesãos e produtores culturais em geral a se inscreverem até o dia 7 de fevereiro.

Para realizar o cadastro, os interessados devem acessar o site oficial da Prefeitura de Piúma (www.piuma.es.gov.br). Nesse portal, encontram-se disponíveis o formulário on-line e todas as orientações necessárias.

Leia também: Apresentações artísticas vão invadir ruas de Cachoeiro

Após o preenchimento, as informações fornecidas irão compor uma base de dados. Essa base será fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas que visem atender, de forma eficiente, às demandas do setor cultural.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui