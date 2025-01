Apresentações artísticas vão invadir ruas de Cachoeiro

Um projeto cultural promete levar transformar as ruas de Cachoeiro com apresentações artísticas. A Mostra de Artes Cênicas (MAC) – Encontros vai proporcionar o encontro de diversos artistas para um intercâmbio cultural, nas áreas de dança e teatro.

As apresentações artísticas acontecerão pelas vias de Cachoeiro, mas vão se concentrar na calçada à frente do Teatro Municipal Rubem Braga.

Leia também: Castelo divulga edital para Credenciamento de Artistas 2025

A iniciativa é fruto da parceria da Palmas Produções com o Coletivo Surto Cênico e o Espaço Cultural Casa Carmô. A ação tem apoio da Secretaria de Cultura do Espírito Santo, por meio do edital de Artes Cênicas do Funcultura.

As inscrições estão abertas para artistas, grupos e coletivos de todo país, até o dia 31 de janeiro. Os interessados podem conferir o formulário de inscrição e as informações que estão disponíveis no link da bio dos Instagrans da produtora Palma Produções (@palmasproducoes) e do Espaço Cultural Casa Carmô (@espacoculturalcasacarmo)

Para a produtora e atriz Amanda Malta: “Essa é uma oportunidade para os artistas de Cachoeiro mostrarem que têm resistido bravamente. Além disso, é um espaço bacana para troca de vivências com artistas de outros lugares”.