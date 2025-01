Calendário PIS/Pasep 2025: confira quem tem direito ao abono

Começa no dia 17 de fevereiro o calendário de pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2025. Os nascidos em janeiro serão os primeiros beneficiados.

O Ministério do Trabalho divulgou o calendário, nesta terça (21), e quem quiser, pode consultar os valores até o dia 5 de fevereiro. Os pagamentos estarão disponíveis para saque até o dia 29 de dezembro.

Leia também: Mercado de criptomoedas recua após discurso inaugural de Trump

A ordem de pagamento do PIS/Pasep seguirá a data de nascimento do beneficiário e será feita até agosto. Dessa forma, os últimos beneficiários a receber serão os nascidos em novembro e dezembro, que terão os valores à disposição a partir de 15 de agosto.

Como saber quem tem direito ao abono?

Quem tem direito ao abono salarial são os colaboradores cadastrados no PIS/Pasep há, pelo menos, cinco anos e que estejam no mercado de trabalho, por, no mínimo, 30 dias, no ano-base da apuração (2023).

Além disso, os beneficiários precisam ter recebido até dois salários mínimos mensais, em média, no período trabalhado (R$ 2.640,00). Ademais, é necessário, ainda, que os colaboradores tenham seus dados informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no e-Social.

Os trabalhadores da iniciativa privada recebem o benefício pelo Programa de Integração Social (PIS), através da Caixa Econômica Federal. Os servidores públicos são atendidos pelo Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e devem retirar o benefício pelo Banco do Brasil. Confira a tabela completa:

Fonte: Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego