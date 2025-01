Caparaó: PM reforça segurança em balneários e pontos turísticos

O 3º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) segue até o dia nove de março com a Operação Verão no Caparaó.

O objetivo é intensificar o policiamento durante a estação nos balneários (rios e cachoeiras) e principais pontos turísticos da região.

LEIA TAMBÉM: PM frustra “fuga” e apreende drogas em cidade no Sul do ES

Os policiais militares do 3° Batalhão iniciaram a operação no mês de dezembro. O número de militares foi ampliado com ações preventivas em pontos de maior circulação de pessoas e veículos.

“A operação é necessária em virtude do início da estação do verão que ocasiona um aumento significativo do fluxo de turistas, motivados pelas diversas atividades culturais, recreativas e sociais na região litorânea e montanhas”, informa a PM.

A área de atuação do 3º Batalhão de Polícia Militar faz parte das Rotas Turísticas do Caparaó Capixaba, que recebem muitos turistas em razão das suas belezas naturais, como o Parque Nacional do Caparaó, a cachoeira da Fumaça e do Carlito.

Dessa forma, as guarnições promovem a tranquilidade e bem-estar da população local e dos turistas que trafegam pelas vias que cortam a região.