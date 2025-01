Confusão termina com facada e tiros em Anchieta; confira o desfecho

Na noite desse sábado (18), a Polícia Militar (PM) foi acionada para uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Benevente, em Anchieta. No local, a equipe fez contato com uma guarnição da Polícia Ambiental, que conseguiu deter o suspeito dos disparos. O homem de 22 anos relatou que ele e a esposa se envolveram em uma briga generalizada com outras cinco pessoas.

O indivíduo contou que, durante a briga, foi golpeado com faca por dois homens, e por conta disso, foi em casa buscar uma espingarda calibre 20. Durante a abordagem, uma mulher de 47 anos se apresentou para guarnição e disse que a esposa do suspeito havia levado a arma de fogo para casa para escondê-la.

Assim, os militares se aproximaram da casa do suspeito e viram a esposa dele saindo de um terreno baldio. Ela foi abordada e confessou que havia efetuado um disparo contra a casa da mulher de 47 anos. Segundo ela, o marido também disparou contra o portão da residência, e os estilhaços acertaram a dona da casa e um outro homem, de 25 anos.

A suspeita, 23 anos, também admitiu ter tentado ocultar a arma desmontando-a e escondendo as partes em uma área de mata, próximo a casa das vítimas. Devido ao nervosismo apresentado pela mulher, os militares perceberam que ela havia indicado o local errado. Com o auxílio de uma equipe K9, as partes da arma foram localizadas no terreno baldio onde a suspeita tinha sido vista anteriormente. Ao receber voz de prisão, a mulher apresentou comportamento agressivo, tentando agredir os militares. Foi necessário o uso progressivo da força pelos policiais.

Um dos homens que havia desferido o golpe de faca no suspeito fugiu durante a briga generalizada e não foi localizado. O outro, de 29 anos, foi detido. Os homens de 22 e 29 anos, e a mulher de 23 anos, foram conduzidos à delegacia.

Segundo a Polícia Civil (PC), o suspeito, de 22 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Anchieta, sendo autuado em flagrante por dupla tentativa de homicídio e lesão corporal. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional. Os demais envolvidos foram ouvidos e liberados.