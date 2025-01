Capixabão: Porto Vitória e Real Noroeste duelam no Kléber Andrade

A temporada deste ano de eventos do Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, será inaugurada pela partida de entre Porto Vitória e Real Noroeste. A disputa é válida pela primeira rodada do Campeonato Capixaba 2025 e será na próxima segunda (20), às 19h.

Para receber os jogos de 2025, o gramado do Klebão passou por uma manutenção intensiva entre dezembro de 2024 e janeiro deste ano. O objetivo foi preparar o campo para receber as partidas oficiais dessa temporada. O jogo entre Porto Vitória e Real Noroeste será o primeiro a ser realizado no estádio, após a conclusão da manutenção.

Campeonato Capixaba 2025



O Campeonato Capixaba 2025 estreia neste sábado (18), com a partida entre Nova Venécia e Rio Branco, às 15h, no Estádio Zenor Pedrosa, no município de Nova Venécia. Em seguida, às 17h, Desportiva Ferroviária e Vitória se enfrentam no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica.

Já no domingo (19), às 16h, o confronto será entre o Rio Branco de Venda Nova e Vilavelhense, no Estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante. Também na segunda-feira (20), às 16h, acontece a partida entre Jaguaré e Capixaba, no Estádio Conilon, no município de Jaguaré.

