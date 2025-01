Capixabão: Rio Branco e Desportiva duelam no Kleber Andrade

Neste sábado (25), às 17 horas, o Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, vai receber o clássico entre Rio Branco e Desportiva Ferroviária. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Capixaba 2025.

O jogo será realizado somente com a presença de mulheres e crianças até 12 anos, com entrada gratuita. A medida é uma consequência de uma punição ao Rio Branco por um ato de vandalismo ocorrido em 2024, que não teve o autor identificado.

Campeonato Capixaba 2025

O Capixabão 2025 teve início no último sábado (18), com a vitória do Nova Venécia sobre o Rio Branco por 1 a 0. Com o resultado, o Rio Branco chega à segunda rodada ocupando a 8ª posição na tabela.

Por outro lado, a Desportiva Ferroviária venceu seu primeiro jogo, derrotando o Vitória e assumindo a 2ª colocação na tabela até o momento.

Fonte: Governo do ES