Festival no ES vai comercializar cerca de 2 toneladas de uvas

A tradicional Festa da Uva de Alfredo Chaves, que acontece neste domingo (2), em São Bento de Urânia, no interior de Alfredo Chaves, promete movimentar a economia local e valorizar a produção agrícola do município. Durante o evento, que celebra a colheita e a qualidade da fruta, os visitantes terão a oportunidade de adquirir 2 toneladas de uvas frescas diretamente das mãos dos produtores locais.

A uva, cultivada com dedicação pelos agricultores de Alfredo Chaves, é um dos símbolos da tradição rural do município. Durante a festa, diversas barracas estarão oferecendo diversas variedades da fruta, com destaque para a Isabel e a Rosada. Além da comercialização da fruta in natura, também haverá produtos derivados, como vinhos, geleias, doces e sucos artesanais.

A festa não apenas impulsiona a economia agrícola, mas também reforça o papel dos produtores, que têm no cultivo da uva uma fonte de sustento e tradição.

“A festa é uma oportunidade para os nossos produtores mostrarem o trabalho e oferecer ao público seus produtos, produzidos em família com muita qualidade”, convida para festa o prefeito, Hugo Luiz.

Além da comercialização da uva, a programação do evento contará com shows musicais, apresentações culturais e gastronomia típica, tornando a festa um verdadeiro encontro de sabores e tradições.

Como Chegar:

O distrito de São Bento de Urânia pode ser acessado pela BR 262, no Km 71, em Victor Hugo, ou pela rodovia ES 146, vindo de Alfredo Chaves, passando pelas localidades de Matilde e Carolina.

Confira a Programação:

10h- Missa com benção da uva

11h- Almoço típico da região

13h- Apresentação do coral infantil Piccoli Contadini dei Pilcenigo

14h- Moda de viola com Ni & Guinho

16h- Sorteio

17h- Show com Ernesto Mathias