Capixabas da rede pública embarcam para o Canadá nesta sexta (24)

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação (Sedu), promove, nesta sexta-feira (24), o embarque para o Canadá de 123 estudantes da Rede Pública Estadual, selecionados por meio do Programa de Intercâmbio Estudantil 2024.

Os alunos passarão três meses nas cidades de Montreal, Vancouver e Toronto, aperfeiçoando o inglês e vivenciando uma imersão cultural.

A cerimônia de recepção dos estudantes e seus familiares contará com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande, e do secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, e será realizada no Espaço Patrick Ribeiro, anexo ao aeroporto de Vitória, a partir das 6 horas da manhã.

Essa iniciativa, que ao todo contemplará 170 estudantes, reafirma o compromisso do Governo do Estado com a internacionalização da educação e a criação de oportunidades transformadoras para os jovens capixabas.