Cariacica: resultado da pré-matrícula será divulgado na sexta (10)

Atenção, pais e responsáveis! O resultado da pré-matrícula para a rede municipal de ensino de Cariacica será divulgado na próxima sexta-feira (10).

Quem realizou a solicitação de pré-matrícula entre os dias 25 de novembro e 20 de dezembro poderá consultar a lista de contemplados no site oficial da Prefeitura de Cariacica.

A efetivação da matrícula deverá ser feita presencialmente na escola indicada, conforme o resultado da pré-matrícula. Para concluir o processo, pais e responsáveis precisam comparecer à unidade escolar a partir da data de divulgação do resultado, seguindo as datas específicas para cada segmento, conforme o calendário oficial da chamada escolar.

