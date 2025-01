Carnaval 2025: a folia no Brasil começa na capital capixaba

O Carnaval no Brasil começa em Vitória e a cidade abre alas para as alegorias, o samba e toda agitação das agremiações no Sambão do Povo. O desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória ultrapassa a marca de R$ 40 milhões em movimentação financeira e gera 6 mil empregos diretos e indiretos, consolidando-se como um importante catalisador de oportunidades de trabalho na cidade.

O prefeito da capital, Lorenzo Pazolini, ressaltou que, ao longo do tempo, foi construída uma relação de confiança sólida com a Liesge e as escolas de samba, permitindo um planejamento eficiente para o Carnaval de Vitória. Ele destacou a importância do evento não apenas como espetáculo cultural, mas como motor para a economia local, beneficiando setores como hotelaria, gastronomia, transporte e costura, além de elevar a autoestima da população.

Pazolini comemorou a nova realidade de organização e repasses financeiros realizados com antecedência. “A união de paixão, energia e amor com planejamento e organização é o que transforma o Carnaval em um evento grandioso que impacta vidas e gera oportunidades em Vitória”.

Sobre a boa relação consolidada entre órgão público e as Ligas responsáveis pelas escolas de samba, o presidente da Liesge, Edson Neto, conta: “o desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória, além de ser um dos eventos mais importantes e aguardados do Estado, une beleza, inovação, emprego, renda e cultura”.

“São três dias de festa no Sambão do Povo, que encantam capixabas e turistas com a magia do Carnaval. Esperamos este ano um Carnaval ainda maior e mais surpreendente para todos, dentro e fora de nossa passarela do samba. Afinal, o Carnaval do Brasil começa aqui, e vamos apresentar um grande espetáculo novamente “, completa.

Sandro Rosa, presidente da Lieses, comemora o crescimento do Carnaval de Vitória. “O Carnaval na cidade tem crescido muito com o apoio da prefeitura de Vitória, principalmente do prefeito, Lorenzo Pazolini”.

Oportunidades

Os desfiles também garantem oportunidade de renda para muita gente. Em meio às mais de 35 mil pessoas que prestigiam o Carnaval, os ambulantes são essenciais, fornecendo alimentos, bebidas e outros produtos aos foliões, aproveitando para alavancar ainda mais as vendas.

O presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação (CDTIV), Marcus Gregório, disse que “o Carnaval movimenta uma ampla cadeia produtiva, gerando empregos e renda em setores como hotelaria, transporte e gastronomia”. Ele elogiou o compromisso da gestão municipal com o reajuste do repasse e reafirmou o apoio ao evento.

O momento também é de oportunidades para motoristas de aplicativo, taxistas, costureiras, aderecistas, além do segmento de hotelaria, bares e restaurantes, beneficiados com o evento.

A taxa de ocupação dos hotéis nesta época atinge a expressiva marca de 90%, refletindo o entusiasmo e a antecipação dos visitantes em participar do Carnaval de Vitória. Na edição deste ano, a expectativa é de que até 5 mil turistas irão ao Sambão do Povo.

Fernando Otávio, presidente da Associação de Hotéis, falou sobre a movimentação do turismo no período: “o Carnaval de Vitória desempenha um papel fundamental para o turismo e a economia da cidade, sendo um período estratégico para a hotelaria da nossa capital. Como primeiro Carnaval do Brasil, ele não apenas marca o calendário festivo nacional, mas também coloca Vitória em evidência no cenário turístico, atraindo olhares de todo o país.

Além de movimentar a rede hoteleira em um momento em que a cidade tradicionalmente não é palco de grandes eventos empresariais, o Carnaval de Vitória destaca o potencial da capital como destino de lazer. Essa é uma oportunidade valiosa para reforçar a imagem de Vitória como uma cidade que vai além dos negócios, oferecendo cultura, entretenimento e experiências únicas”, completa.

O Presidente do Sindbares, Rodrigo Vervloet, fala sobre a importância do evento para a movimentação do turismo e economia da cidade. ” Este é um evento muito importante, que valoriza demais o turismo da nossa cidade, movimenta toda rede de bares e restaurantes, além de colocar Vitória em destaque nacional, que vai de encontro com nossas metas de cada vez mais divulgar Vitória e o Espírito Santo com pautas positivas e turísticas”.

Capacitação

Com o objetivo de garantir atendimento de qualidade durante os eventos de verão, como blocos de rua e desfiles das escolas de samba, a Prefeitura de Vitória realiza, por meio da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), pelo segundo ano consecutivo, um seminário voltado para ambulantes que atuarão entre dezembro de 2024 e março de 2025.

Luciano Forrechi, secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, explica o intuito da ação: “a iniciativa visa capacitar os profissionais com orientações sobre atendimento ao cliente, recepção de turistas, manuseio adequado de alimentos e boas práticas que consolidem Vitória como um destino turístico atrativo”.

Como parte do programa, os participantes receberão uma camisa de identificação. A medida facilitará o reconhecimento dos ambulantes capacitados por foliões e turistas, além de promover maior organização e eficiência no atendimento ao público.

Com a crescente demanda de eventos no período, a Prefeitura também planejou a organização dos ambulantes nas áreas de concentração e dispersão do Sambão do Povo, palco dos desfiles e ensaios técnicos. Essa estruturação busca aprimorar a experiência dos foliões, garantindo acesso ordenado e segurança durante as festividades.

A próxima etapa de qualificação está programada para o dia 3 de fevereiro. Informações detalhadas sobre como participar serão divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura de Vitória na próxima semana. Paralelamente, o município reforça a campanha “Vidro Zero no Carnaval”, incentivando práticas sustentáveis e seguras para um verão ainda mais especial.

Além disso, a Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalhou ofertou, no ano passado, 72 vagas em cursos de qualificação de corte e costura, costura de peças íntimas e moda praia, formando e capacitando costureiras para atuação no Carnaval de Vitória. A partir de agosto deste ano, há previsão de abertura de novas vagas, voltadas já para os desfiles de 2026.