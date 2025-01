Imperatriz do Forte e Novo Império abrem ensaios técnicos em Vitória

Quem já está no clima do Carnaval de Vitória 2025 pode se preparar: a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) divulgou o calendário dos ensaios técnicos, que começam neste sábado, dia 25 de janeiro. Os ensaios vão acontecer no Sambão do Povo, em Vitória, a partir de 20 horas, sempre com duas escolas por dia, e seguirão até a semana anterior aos desfiles.

E neste ano tem novidade! Shows de samba e pagode com bandas locais vão animar ainda mais o público após as passagens das escolas na avenida. O grupo Nesse Clima e o cantor Herlon se apresentam neste primeiro sábado (25) dos ensaios do Grupo Especial logo após as escolas entrarem na avenida.

Leia também: Feirão “Emprego Já” disponibiliza 615 vagas de trabalho em Vila Velha

Os ensaios são uma oportunidade para as agremiações testarem a disposição dos integrantes, a sonorização e a iluminação, aprimorando os detalhes para os desfiles de 2025, que vão acontecer nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro.

A entrada para assistir aos desfiles das escolas de samba os shows será gratuita e o público poderá aproveitar para entrar no clima e já cantar os sambas-enredo.

“A expectativa é a melhor possível até porque as escolas estão se organizando já há seis meses, e esse é o momento de fazer um teste técnico dentro do palco de desfile, que é o Sambão do Povo. Então ali que a agremiação faz o ajuste para que no desfile oficial não tenha nenhuma falha e nenhum equívoco de harmonia de apresentação em cabines. Nesses ensaios as escolas estudam os detalhes para fazer um ótimo desfile”, ressalta João Filipe, diretor de Carnaval da Liesge.

Confira o calendário dos ensaios técnicos do Grupo Especial:

25 de janeiro, sábado: Imperatriz do Forte e Novo Império

1º de fevereiro, sábado: Unidos de Jucutuquara e Chegou o que Faltava

8 de fevereiro, sábado: Unidos da Piedade e Independente de Boa Vista

15 de fevereiro, sábado: Mocidade Unida da Glória (MUG)

Hora: sempre às 20h

Local: Sambão do Povo, em Vitória

Veja a ordem dos desfiles do Carnaval de Vitória 2025

GRUPO A — DESFILE EM 21 DE FEVEREIRO, SEXTA-FEIRA

Rosas de Ouro

Império de Fátima

Mocidade da Praia

Independente de Eucalipto

Andaraí

Independentes de São Torquato

Pega no Samba

GRUPO ESPECIAL — DESFILE EM 22 DE FEVEREIRO, SÁBADO

Unidos de Jucutuquara

Chegou o Que Faltava

Unidos da Piedade

Mocidade Unida da Glória (MUG)

Novo Império

Independente de Boa Vista

Imperatriz do Forte

GRUPO B — DESFILE EM 23 DE FEVEREIRO, DOMINGO

Unidos de Barreiros

Mocidade Serrana

Tradição Serrana

Chega Mais

União Jovem de Itacibá