Carnaval capixaba recebe importantes incentivos do Governo do Estado

O Carnaval capixaba vai receber importantes ações de fortalecimento. Nesta segunda (20), no Palácio Anchieta, em Vitória, a Secretaria da Cultura (Secult), anunciou propostas com foco nas atividades culturais das escolas de samba na região da Grande Vitória.

No evento, o governador Renato Casagrande assinou o Termo de Fomento destinado à Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), provenientes do Tesouro Estadual e de emenda parlamentar federal.

Leia também: Delírio Tropical começa com celebração da cultura capixaba

No evento, foi anunciado, ainda, o calendário de ensaios das escolas no Parque Cultural Casa do Governador, localizado em Vila Velha. Também foi realizado o lançamento da transmissão nacional dos desfiles das Escolas de Samba do Espírito Santo, iniciativa de parceria entre a TVE e a TV Brasil, integrantes da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

“Quero agradecer a todas as escolas de samba, ligas e as lideranças políticas que estão aqui mobilizando mais um espetáculo. A cada ano a gente vê a evolução do trabalho. Temos um Estado reconhecido nacionalmente e também temos um Carnaval respeitado, com muita arte e talento. Desde a minha primeira gestão em 2011, estamos apoiando o setor. Tenho certeza que neste ano vocês vão nos brindar com mais um belo espetáculo. Ficamos felizes pelas oportunidades que são criadas nas nossas comunidades e também pelo fomento à nossa cultura”, afirmou o governador Casagrande.

Já para o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, estas ações fortalecem a potência do Carnaval capixaba e incentivam a geração de trabalho e renda e o turismo.

“Com a aplicação de recursos via Tesouro Estadual, ensaios no Parque Cultural Casa do Governador e a transmissão pela TVE e TV Brasil, o Governo do Estado fortalece o Carnaval capixaba, fomentando a cadeia produtiva em parceria com a Liga, beneficiando todas as escolas e colocando o evento em destaque nacional”, destacou.

O vice-governador Ricardo Ferraço enfatizou o potencial da festa para o desenvolvimento nas comunidades.

“O Carnaval exerce uma magia. O que nós estamos comemorando aqui é a união de esforços. União de esforços para valorizar o trabalho comunitário realizado ao longo dos meses e para apresentar nosso Espírito Santo ao Brasil. Uma festa extraordinária, organizada, bem estruturada e bem planejada. Isso gera impacto social, impacto econômico e contribui com a promoção do nosso estado. Vida longa ao nosso carnaval capixaba. Essa união de esforços aqui nos dá segurança de que, mais uma vez, o carnaval capixaba vai pocar”, declarou.

O diretor-geral da Fundação Carmélia Maria de Souza de Cultura e Comunicação Pública, Igor Pontini, ressalta que este o terceiro ano consecutivo que a TVE e a TV Brasil transmitem os desfiles em rede nacional.

“Essa parceria consolida nosso compromisso com a democratização do acesso aos temas da cultura popular, fortalecendo a comunicação pública e colocando o Carnaval capixaba no circuito nacional da folia. Estamos cumprindo a nossa missão de promover o nosso Carnaval, dar visibilidade às agremiações e valorizar as comunidades, as famílias e todas as pessoas envolvidas nos desfiles, fortalecendo a nossa identidade”, pontuou.

Fomento

Os termos de fomento destinados à Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) assinados foram: “O Carnaval do Brasil Começa Aqui”, no valor de R$ 1,2 milhão, com recursos do Tesouro Estadual; e o projeto “Trilhas Identidade e Diversidade/Cultura Popular e Tradicional – Escola do Carnaval Capixaba – Formação e Aperfeiçoamento em Linguagens Carnavalescas: Alegorias”, com investimento de R$ 969 mil, fruto de emenda parlamentar de contrapartida, com recursos do Tesouro Estadual.

Ensaios

O lançamento do calendário de ensaios de algumas das principais escolas de samba do Estado, no Parque Cultural Casa do Governador, localizado em Vila Velha, também foi anunciado e vão ocorrer aos domingos.

O ensaio da Mocidade Unida da Glória (MUG), já tem data marcada: dia 26 de janeiro; e do G.R.E.S. Unidos da Piedade, será no dia 09 de fevereiro. Ambos os eventos serão gratuitos.

Transmissão nacional das escolas de samba

O desfile das escolas de samba do grupo especial do Carnaval capixaba será transmitido, pela terceira vez, ao vivo para todo o país. A iniciativa é fruto da parceria entre a TVE e a TV Brasil, e visa gerar e distribuir o sinal, com os conteúdos, para todas as suas afiliadas, cobrindo todo o território nacional.

A equipe de reportagem fará entradas direto da concentração das escolas, das arquibancadas e de outros locais estratégicos, entrevistando os personagens que protagonizam o espetáculo. Várias câmeras e drones estarão posicionados ao longo da avenida, com som e imagens de alta qualidade, permitindo a melhor cobertura.

Fonte: Governo do Estado