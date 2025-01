​Delírio Tropical começa com celebração da cultura capixaba

O Delírio Tropical, Festival de Música Regional do Espírito Santo, começou na quarta-feira (15) em Vila Velha, com a proposta de valorizar a identidade cultural capixaba e promover ações de sustentabilidade.

A edição de 2025 acontece na arena montada na Praia de Itapuã e segue até o dia 26 de janeiro, com uma programação gratuita que reúne mais de 80 atrações musicais de diversos estilos, uma Vila Gastronômica, uma Feira Criativa e atividades voltadas para o público infantil.

Leia também: Secretaria de Educação abre processo seletivo para área administrativa



No primeiro dia, a programação foi dedicada às crianças, com apresentações do DJ Residente, do Grupo Estripolia e do espetáculo Macakids, marcando o início do evento.



Nesta quinta-feira (16), o festival continua com uma programação que celebra o conceito “anos 90-2000”, destacando a cultura canela-verde e o rockongo. As atrações incluem o DJ Residente Dani B, a Banda de Congo Mestre Honório da Barra do Jucu, o grupo Intóxicos com participação de Dona Fran, a banda Gastação Infinita com Caju e Lore Dalvi, e Sandrera acompanhado por Zé Geraldo e Bruno Caliman.



Entre as iniciativas sustentáveis promovidas pela organização estão a separação de resíduos, a reutilização de materiais e a instalação de lixeiras em toda a área do festival. O público foi orientado a levar copos reutilizáveis de plástico ou alumínio e cadeiras de praia, além de adotar itens como filtro solar e chapéus. Já a utilização de objetos de vidro, materiais cortantes e armas de qualquer tipo está proibida. Para reforçar a segurança infantil, pulseiras de identificação estão sendo distribuídas para as crianças.



A produção é de A Selva e GZZ.ART, com realização da Puri Produções, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura (MinC). O evento conta com o apoio institucional da Prefeitura de Vila Velha.



Confira a programação completa do festival:

16 DE JANEIRO (QUINTA-FEIRA)

CONCEITO: ANOS 90 – 2000 (CULTURA CANELA-VERDE E O ROCKONGO)

17h – DJ Residente: Dani B

17h30 – Banda de Congo Mestre Honório da Barra do Jucu

18h – Intóxicos part. Dona Fran

20h – Gastação Infinita part. Caju e Lore Dalvi

22h – Sandrera part. Zé Geraldo e Bruno Caliman



17 DE JANEIRO (SEXTA-FEIRA)

CONCEITO: ID CAPIXABA ANOS 90-2000 (ROCK ALTERNATIVO, REGGAE E ROCKONGO)

15h30 – DJ Residente: Negana

16h – Roça Nova part. Zé Maholics

17h20 – Rodrigo CX part. Plantada

18h40 – Rastaclone

20h40 – Lordose pra Leão

22h30 – Supercombo



18 DE JANEIRO (SÁBADO)

CONCEITO: ANOS 90-2000 (O AXÉ E O SAMBA DO ESPÍRITO SANTO)

9h30 – DJ Residente: Sista Ilú

10h – Projeto Feijoada

12h – Banda de Congo Tambor Jacaranema

12h30 – Bloco Balança Penha

13h30 – Ada Koffi part. Anastácia

15h – Diego Lyra part. Orquestra Ammor

17h – Clube do Samba

20h – Sambasoul part. Frazão

22h – Andrea Nery



19 DE JANEIRO (DOMINGO)

CONCEITO: ANOS 2000 (REGGAE, SAMBA-ROCK, POP-ROCK)

DJ Residente: Maré Selectah

10h – Regional da Nair

12h – Banda de Congo Mestre Alcides

13h – Makossa (Caio Metteoro e Anderson Ventura)

14h45 – Gabriela Brown part. Mallu

16h30 – Macucos & VK e Joe Caetano

18h30 – Xá da Índia part. Di Mello

20h30 – Jota 3 part. BNegão



22 DE JANEIRO (QUARTA-FEIRA)

PROGRAMAÇÃO INFANTIL

16h – DJ Residente

17h30 – Grupo Campanelli

19h30 – Maria Clara e JP



23 DE JANEIRO (QUINTA-FEIRA)

CONCEITO: ANOS 60-80 (MPB-JAZZ & CONTRACULTURA CAPIXABA)

16h30 – DJ Residente: Karine e as Bolachas

18h30 – Carlos Papel & O Quarto Crescente part. Alexandre Borges

20h – Aurora Gordon part. Paulo Branco & Os Mamíferos

22h – Casaca



24 DE JANEIRO (SEXTA-FEIRA)

CONCEITO: ID CAPIXABA ANOS 90-2000 – ROCKONGO

& HARDCORE (HOMENAGEM AO DIA D)

15h30 – DJ Residente: Carol Vargas

15h55 – Vitu & Moreati part. Ronnie Silveira

17h30 – Maré Tardia

19h – Roberta de Razão part. Ury Vieira

20h30 – Pé do Lixo

22h30 – Dead Fish



25 DE JANEIRO (SÁBADO)

CONCEITO: 2010-2020 (CULTURA URBANA, POP, SAMBA E RAP/HOP)

9h30 – DJ Residente: Marilds

10h – Átilla & Já Gamei

9h55 – Banda de Congo Raízes

14h – Bloco Sambaju

16h – Elaine Augusta part. Samba do Nill

17h – Luiza Andrade part. Comichão

19h – Dub’s Ruy part. André Prando & Léo Abreu (JahRuda)

20h30 – Herança Negra part. Pedro Perez

22h – PTK

22h30 – Jefinho Faraó & Funk Retrô part. MC Flavinho



26 DE JANEIRO (DOMINGO)

CONCEITO: 2010-2020 (POP, NOVA MPB e LO-FI)

9h30 – DJ Residente: Larissa Tantan

10h – Leozinho & convidados

13h – Banda de Congo Beatos de São Benedito

14h – Bateria da MUG

15h30 – Bela Mattar part. Mariana Coelho

17h30 – Samba Crioulo

20h – Flávia Mendonça part. Fernanda Pádua