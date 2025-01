Carro despenca de barranco em cidade no Sul do Espírito Santo

Um carro caiu de um barranco, neste domingo (5), no município de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. O fato correu no bairro Niterói e apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o veículo despenca e quase atinge pedestres que estavam em rua localizada abaixo.

LEIA TAMBÉM: Violência no ES: jovem é esfaqueado após briga entre mãe e filho

Minutos depois, também é possível ver o proprietário do carro em desespero nas imagens.

Testemunhas relataram que o motorista havia saído para buscar gasolina para abastecer o carro e não teria acionado o freio de mão do veículo.

As polícias Civil (PCES) e Militar (PMES) afirmam que não foram acionadas para a ocorrência.