Casagrande anuncia Vidigal como secretário de Desenvolvimento do ES

O governador Renato Casagrande (PSB), anunciou na tarde desta segunda-feira (20), Sérgio Vidigal, ex-prefeito da Serra, como o novo secretário de Desenvolvimento do Espírito Santo.

Vidigal assume a vaga do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), que a deixa a pasta para focar no acompanhamento do grande volume de investimentos no Espírito Santo.

“Conversamos com o nosso vice Ricardo Ferraço para estar, a partir de fevereiro, desenvolvendo seu papel de vice-governador, em todas as secretárias, articulações em Brasília, cada ato e cada ação do Governo do Estado. Temos muitos programas e muitas obras em andamento, e ele vai ajudar a destravar investimentos, inaugurar e dar ordem de serviços em nosso Estado. Gostaria de agradecer ao Ricardo pelo seu trabalho até aqui e por ter nos atendimentos mais uma vez”, disse Casagrande.

Segundo Casagrande, a Secretaria de Desenvolvimento é uma pasta importante e por isso, convidou um nome à altura. “Convidamos o ex-prefeito Sérgio Vidigal, que fez um excelente trabalho no município da Serra, para que pudesse assumir essa importante Secretaria pelo seu perfil. Muito obrigado por aceitar”, completa o governador.

Assista o vídeo: