Castelo divulga edital para Credenciamento de Artistas 2025

A Prefeitura Municipal de Castelo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Eventos e Cultura – SEMTEC, torna público que estarão abertas a partir do dia 02 de janeiro as inscrições para o credenciamento de artistas locais interessados em participar de eventos culturais promovidos e apoiados pela Prefeitura durante o ano de 2025.

Este edital é destinado a pessoas jurídicas ou Microempreendedores Individuais (MEIs) residentes ou estabelecidos em Castelo, que atuem nas áreas de música. Podem se inscrever duplas, trios, grupos/bandas e cantores solo.

O credenciamento será direcionado a artistas que desenvolvam os seguintes gêneros musicais: Música Popular Brasileira (MPB), Pop Rock, Samba, Pagode, Sertanejo e Animação Infantil.

Os artistas interessados em participar podem realizar suas inscrições até o dia 31 de dezembro de 2025, entregando sua documentação, em envelope lacrado, na sede da Prefeitura Municipal de Castelo, localizada na Avenida Nossa Senhora da Penha, n.º 103, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Confira o Edital no site: www.castelo.es.gov.br

