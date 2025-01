Castelo: projeto promove corrida orientada gratuita para iniciantes

A Prefeitura de Castelo, por meio da Secretaria de Lazer, Esporte e Juventude, está lançando um projeto de corrida orientada para iniciantes. Com treinos personalizados, a iniciativa tem como objetivo combater a rotina sedentária e promover uma vida mais saudável e ativa.

As aulas são 100% gratuitas e abertas para pessoas a partir de 16 anos. Os treinos começam no dia 03 de fevereiro de 2025 e ocorrerão de segunda a quinta-feira, em dois horários: das 7h às 9h e das 18h às 20h.

Mais informações podem ser obtidas por meio do site ou redes sociais da Prefeitura de Castelo.

