Castelo: Torneio Vida Verão de Futsal segue nesta segunda (3)

Nesta segunda-feira (3), acontecerá, em Castelo, mais uma rodada do 2º Torneio Vida Verão de Futsal. Os jogos irão acontecer no ginásio da escola estadual João Bley, no período da noite.

A partir de 19h, o time Batista Aracuí entra em quadra contra a equipe Associação Missão de Cristo. Em seguida, às 20h, a Assembleia Primeiro Amor disputa a partida contra o time Advec.

Leia também: Nossa Senhora dos Navegantes: Marataízes festeja Santa dos pescadores

Já às 21h, a equipe IBR Castelo encara o time da Universal. Fechando a noite de partidas, as equipes Batista Renovada e Presbiteriana iniciam a disputa às 22h.