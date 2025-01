Nossa Senhora dos Navegantes: Marataízes festeja Santa dos pescadores

Acontece em Marataízes, no litoral sul, um dos eventos religiosos mais antigos do Espírito Santo, a Festa de Nossa Senhora dos Navegantes. São dez dias de comemorações em agradecimento à padroeira dos que enfrentam os perigos do mar.

Entre novenas e missas, o ponto alto da celebração será no último dia da festa, 2 de fevereiro. Pescadores de Marataízes e da região reúnem suas embarcações e saem em procissão com a imagem da Nossa Senhora até o porto, nas proximidades do Trapiche.

Leia também: Festival no ES vai comercializar cerca de 2 toneladas de uvas

Entre os fiéis estará o pescador Edson Cardoso, 55 anos, há décadas na profissão que herdou do pai. “Atualmente eu participo apenas da procissão terrestre. Mas desde 3 ou 4 anos eu já embarcava nas canoas. Na época, os barcos motorizados rebocavam e levavam os menores na procissão”, relembra. Morador da Barra de Itapemirim, assim como muitos pescadores locais, Edson diz que sua devoção à padroeira vem dos relatos trazidos de alto-mar. E grande parte versa sobre momentos de sufoco em que ele mesmo passou.

“Em maio de 2014, passei por um momento desesperador. Justamente naquela ocasião, não olhei a previsão do tempo, embarquei e, quando estava a 20 milhas náuticas da costa, começou um temporal com ondas enormes e muito fortes. Eu não consegui voltar para a costa e fiquei horas sem contato com ninguém, em alto-mar não há linha telefonica. Lembro que minha esposa, à época gestante, me ligava desesperadamente e não conseguia falar comigo. E a festa de Nossa Senhora dos Navegantes tinha acontecido poucos meses antes. Fiz uma oração e pedi que me ajudasse a voltar em segurança. Deliguei o barco e o vento forte me levou até a Ilha dos Franceses, que fica em Itaipava (Itapemirim), sei que Nossa Senhora dos Navegante me conduziu naquele dia”, conta.

O hábito de pedir proteção à Nossa Senhora dos Navegantes antes de ir ao mar Edson aprendeu com o pai. Hoje reforça as súplicas junto da família. “Sempre peço a bênção da santa para eu vá e volte salvo. Sinto que ela está sempre olhando para os barcos”, afirma Edson.

O Novenário de Nossa Senhora dos Navegantes começou no dia 24 de janeiro. No próximo domingo, dia da padroeira, 02, haverá alvorada às 5 horas, com ato de consagração pelos 136 anos da festa e missa, às 9 horas, presidida pelo bispo diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa, CP, próximo ao porto da Barra. Logo após a missa, os fiéis seguirão a pé com a imagem e o andor, no formato de um barco, até o porto, nas proximidades do Trapiche.

De lá, os fiéis seguirão em seus barcos acompanhando a imagem de Nossa Senhora. A atividade tem o objetivo de envolver os pescadores e ribeirinhos no evento religioso.

Nossa Senhora dos Navegantes

A devoção a Nossa Senhora dos Navegantes remonta à Idade Média, na época das Cruzadas, e está intimamente ligada ao título “Estrela do Mar”. Naquele tempo, os cruzados atravessavam o Mar Mediterrâneo rumo à Palestina para proteger os peregrinos e os lugares santos dos infiéis. Tendo em vista os perigos que enfrentariam, esses bravos homens invocavam a Santíssima Virgem Maria pelo nome de “Estrela do Mar”, pois, sob esse título, ela era conhecida como aquela que protegia os navegantes, mostrando-lhes sempre o melhor caminho e um porto seguro para a sua chegada.

Antes das travessias, os navegantes participavam da Santa Missa, na qual pediam proteção de Nossa Senhora dos Navegantes para enfrentar, com coragem, os perigos do mar, as tempestades e os ataques dos piratas. Com o início das grandes navegações, por parte dos portugueses e espanhóis, e a descoberta de novas rotas comerciais e terras pelo mundo, a devoção a Nossa Senhora dos Navegantes cresceu ainda mais e chegou a terras cada vez mais longínquas. Sob esse título, a Santa Virgem é a padroeira dos navegantes e dos viajantes, e é também chamada de Nossa Senhora da Boa Viagem.

Serviço

Festa de Nossa Senhora dos Navegantes

Domingo, 2 de junho

5h: Alvorada

8h: Terço Mariano com Terço dos Homens

9h: Santa Missa – Dom Luiz Fernando Lisboa

10h: Procissão Fluvial

12h: Almoço com porções variadas