Cerco Inteligente: homem tem “surpresa” em abordagem da PM em Mimoso

Um homem ficou surpreso ao saber que o carro que dirigia estava com restrição para furto no sistema do Cerco Inteligente. O veículo foi abordado por uma equipe da Polícia Militar (PMES), na última sexta-feira (10), na BR-101, em Mimoso do Sul, após determinação do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES).

Os militares realizaram patrulhamento e localizaram o automóvel em frente a uma oficina, que fica situada ao lado do posto de combustíveis Caju.

Em depoimento à PM, o homem que conduzia o veículo, modelo Gol, de cor vermelha, informou que é mecânico na oficina e que foi buscar o carro na localidade de Flecheiras, zona rural Atílio Vivácqua, a pedido do seu patrão.

Ele ainda apontou que o automóvel apresentou problema mecânico e por esse motivo foi deixado no local.

Diante dos fatos, o automóvel foi removido para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito (Detran-ES) para maiores esclarecimentos e tomada das medidas cabíveis.