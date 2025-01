Cessar-fogo em Gaza: Hamas e Israel chegam a acordo

O governo de Israel e o Hamas chegaram a um acordo de cessar-fogo para a Faixa de Gaza, que inclui a liberação gradual de reféns e prisioneiros palestinos. A informação foi divulgada, com exclusividade, por uma fonte da CNN.

Liberação de Reféns e Prisioneiros Palestinos

Na primeira fase do acordo, o Hamas e grupos aliados se comprometeram a libertar 33 reféns. Em troca, Israel deverá liberar centenas de prisioneiros palestinos. Essa medida representa uma tentativa de aliviar a tensão imediata e preparar o terreno para etapas futuras do diálogo.

Próxima Etapa: Negociações para o Fim do Conflito

A expectativa é de que as negociações para a segunda fase do acordo, voltadas para o fim definitivo da guerra, devam começar no 16º dia após a implementação do cessar-fogo.

Recomendações para os Moradores de Gaza

Enquanto o cessar-fogo não é oficialmente implementado, o Escritório de Mídia do Hamas orientou os moradores da Faixa de Gaza a permanecerem em suas casas e evitarem deslocamentos desnecessários.

Importância do Cessar-Fogo para Gaza

O cessar-fogo para Gaza simboliza um passo importante na busca por estabilidade. A libertação de reféns e prisioneiros é vista como um ato de boa-fé entre as partes.