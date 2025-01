Chamada Pública para projetos de eficiência energética no ES; confira

Faltam poucos dias para encerrar o prazo de inscrições para a Chamada Pública de Projetos do Programa de Eficiência Energética (PEE) da EDP. Em 2025, a distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo está oferecendo um total de R$ 5 milhões para incentivar projetos que contribuam com a conservação e o uso racional da energia elétrica em sua área de concessão.

As inscrições vão até 24 de janeiro e podem ser feitas pelo site http://edpes.gestaocpp.com.br/. O objetivo da Chamada Pública é formar parcerias com projetos que promovam o uso inteligente e responsável da energia, minimizando o desperdício e otimizando a utilização de recursos energéticos, e podem abranger benefícios tanto para o setor público quanto para o privado, como melhorias na iluminação, condicionamento ambiental, geração de fonte incentivada, entre outros.

Os interessados em participar podem acessar o edital de abertura e realizar o cadastro no site http://edpes.gestaocpp.com.br/. É necessário ser consumidor cativo ou livre, desde que esteja conectado ao sistema da EDP no Espírito Santo, com contrato de uso do sistema de distribuição vigente e com prazo de vigência superior ou igual ao do projeto.

Confira abaixo a lista vigente de tipologias e valores contemplados na chamada:

TIPOLOGIA

AÇÕES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

RECURSO

Iluminação Pública

Melhoria de instalação

R$ 1.400.000,00

Hospitais e entidades beneficentes

Melhoria de instalação, aquecimento solar, geração com fonte incentivada

R$3.200.000,00

Poder Público

Melhoria de instalação, aquecimento solar, geração com fonte incentivada

R$ 400.000,00

Os projetos devem respeitar os critérios do edital e serão avaliados por uma comissão julgadora formada por colaboradores da EDP, conforme critérios técnicos estabelecidos no edital, que pode ser acessado no site. A ação é regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Impacto promissor

Em 2023, a EDP realizou investimentos significativos em projetos para 2024, beneficiando 10 cidades e 4 hospitais. Entre as conquistas, destacam-se a modernização de 1.969 luminárias públicas com tecnologia LED e melhorias em unidades hospitalares, que juntas somarão uma capacidade instalada de 497 kWp.

Com o investimento de R$ 5 milhões para 2025, a EDP busca dar continuidade aos esforços de promoção da eficiência energética. A expectativa é manter os impactos positivos, fomentando um ecossistema energético mais eficiente, sustentável e consciente.

Serviço:

Chamada Pública Projeto de Eficiência Energética 2024

Período de inscrição: até 24/01/2025

Link direto da Chamada Pública – informações, edital e inscrição de projeto: http://edpes.gestaocpp.com.br/