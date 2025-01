Chuva dá trégua nos próximos dias no ES, mas rios seguem sob alerta

Nos últimos 15 dias, o Espírito Santo enfrentou volumes excepcionais de chuva que ultrapassaram significativamente a média esperada para o mês de janeiro. Em Linhares, foram registrados impressionantes 240mm, o que representa o dobro da média mensal de 120mm.

Segundo a Climatempo, esse volume colocou a cidade em uma situação crítica, com o monitoramento do Rio Doce indicando cota de inundação. Isso significa que o nível do rio já ultrapassou o limite seguro, gerando riscos iminentes de alagamentos em áreas urbanas e rurais, especialmente nas regiões ribeirinhas.

Em outras localidades do Estado, o cenário também é preocupante. Santa Maria de Jetibá acumulou 275,5mm, quase o dobro de sua média mensal de 146mm. Já Ibitirama, na região do Caparaó, registrou 253,6mm, superando amplamente a média histórica de 182mm.

Esses números refletem o impacto direto das chuvas intensas nas condições dos rios que cortam o Estado, com aumento nas vazões e elevação dos níveis em várias bacias hidrográficas.

Rios sob alerta no ES

Os rios seguem sob alerta no ES! Os dados também revelam o impacto das chuvas na vazão dos rios. Na bacia do rio Benevente, as vazões aumentaram de forma estável, exigindo atenção para possíveis transbordamentos em regiões adjacentes.

No rio Jucu, há estabilidade acima da média em trechos como Fazenda Jucuruaba, indicando condições ainda preocupantes. Aliás, no rio São Mateus, observa-se uma redução gradual da vazão em “Boca da Vala”, mas os volumes seguem elevados, impactando as cidades próximas.

Contudo, já na bacia do rio Santa Maria da Vitória, a UHE Suíça Jusante apresenta um leve declínio, mas ainda registra volumes significativos.

Chuva diminui nos próximos dias

Portanto, a Climatempo observa no mapa de chuva prevista para os próximos dias que a chuva diminui. Os acumulados entre 17 de janeiro de 2025 e 20 de janeiro de 2025 serão baixos o que é uma boa notícia frente os elevados acumulados registrados nos últimos dias.