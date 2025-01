Chuva em Cachoeiro: Prefeitura cria Gabinete de Crise

Diante das fortes chuvas que continuam atingindo Cachoeiro de Itapemirim, a Prefeitura anunciou a criação de um Gabinete de Gestão de Crise para coordenar as ações de assistência à população e atender às diversas ocorrências registradas nas últimas horas. Todas as secretarias municipais estão mobilizadas para atuar de forma integrada e dar suporte às áreas mais afetadas.

Na manhã desta quinta-feira (9), o Rio Itapemirim transbordou no distrito de Pacotuba, invadindo residências e deixando 222 pessoas desalojadas. As famílias foram acolhidas no ginásio da comunidade, onde recebem assistência da Defesa Civil Municipal e da Secretaria de Desenvolvimento Social.

O estado é de alerta em todo o município. A Defesa Civil Municipal informa que há pontos de inundação na área urbana e não descarta o risco de transbordamento ao longo da avenida Beira Rio e na região central.

A municipalidade trabalho ainda com apoio do Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Ministério Público Estadual.

Além disso, o prefeito anunciou que poderá decretar estado de emergência para garantir mais agilidade nas ações de resposta às ocorrências e assistência à população.

Parcial das ocorrências registradas nas últimas horas

Bairro Guandu: Inundações nas ruas Coronel Francisco Braga, Pedro Dias e Professor Quintiliano, com lojas invadidas pelas águas.

Bairro Coronel Borges: Pontos de inundação.

Centro: Queda de barreira com interdição na Ponte de Ferro.

Bairro Monte Cristo: Rua cedeu e um carro despencou.

Bairro São Geraldo: Inundação de ruas.

Bairro Baiminas: Inundação em casas na Rua Angelo Boss.

Bairro Boa Vista: Registro de ponto de inundação.

Bairro Gilberto Machado: Inundação no trevo da Unimed.

Ponte de Santa Fé: Transbordamento de córrego com interdição da rodovia Cachoeiro x Muqui.

A Defesa Civil reforça que permanece em prontidão 24 horas e pode ser acionada pelos números:

📞 (28) 98814-3497

📞 193 (Corpo de Bombeiros)

📞 190 (Polícia Militar)

Orientação à população ribeirinha

Os moradores de áreas ribeirinhas devem redobrar a atenção e, em caso de necessidade, buscar locais seguros e acionar os serviços de emergência. As atualizações sobre o nível do Rio Itapemirim e as condições das áreas afetadas podem ser acompanhadas pelo site oficial da Prefeitura.

A Prefeitura de Cachoeiro reafirma o compromisso em prestar todo o suporte necessário e pede que a população siga os alertas para garantir sua segurança.