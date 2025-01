VÍDEO | Irupi registra chuva de granizo, pontes e ruas destruídas

A forte chuva que atingiu o município de Irupi na noite deste sábado (4) e se estendeu até a madrugada deste domingo (5) causou diversos estragos. Com um acumulado de 61,8 mm de precipitação, a tempestade trouxe alagamentos, danos estruturais e dificuldades de acesso, segundo informações da Defesa Civil municipal.

Avenidas, ruas e distritos ficaram alagadas. Houve ainda registro de chuva de granizo, pontes e calçamentos danificados e destruídos. Algumas estradas também ficaram sem acesso.

Por causa de uma erosão, a rua do Córrego dos Lordeiros precisou ser interditada.

Apesar dos transtornos, não há registro de desabrigados até o momento. As equipes responsáveis pela infraestrutura e defesa civil do município estão mobilizadas para avaliar os danos e tomar medidas emergenciais.

A população é orientada a redobrar os cuidados em áreas de risco e a informar qualquer situação de perigo às autoridades locais.

