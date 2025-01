Chuva no Caparaó: alagamentos impedem acesso a distrito

O Patrimônio da Penha, distrito do município de São Lourenço, ficou completamente ilhado após as fortes chuvas que caíram na tarde desta quinta-feira (9), na Região do Caparaó.

De acordo com populares, a localidade apresenta diversos pontos de alagamentos. O grande volume de água ainda bloqueou o acesso ao distrito. As informações apontam que moradores não conseguem entrar e nem sair da comunidade.

Veja o vídeo:

Foto: Reprodução | Rede social