Chuva no Caparaó: barreira desmorona na BR-482 em Guaçuí

Uma barreira desmoronou no km 116,32 da rodovia BR-482, após fortes chuvas, neste sábado (4), no município de Guaçuí, na Região do Caparaó.

Equipes da Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Muncipal de Agricultura e Defesa Civil se deslocaram para o local, onde tomaram as medidas necessárias para reparar os danos e impactos no local.

O rio está no nível normal, segundo a Defesa Civil Municipal. A bomba, localizada no bairro Lagoa, também segue funcionando normalmente, caso seja necessário para bombeamento do rio.

De acordo com a Secretaria de Obras, identificou-se alguns pontos críticos na rua dos Carneiros, onde tem um calçamento afundando; no bairro das Palmeiras, atrás de uma oficina; no bairro Santa Cecília, no final da descida da Cachoeirinha, onde está desmoronando. Todos os pontos já foram sinalizados.

Não houve registros de desabamento de imóveis e nem de pessoas desalojadas ou desabrigadas.