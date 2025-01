Chuva no ES: Mimoso do Sul irá iniciar obras de reparo em calçamentos

Mimoso do Sul voltou a sofrer com as fortes chuvas nas últimas semanas, tendo novamente ruas e casas alagadas. Além disso, a força da enxurrada danificou o calçamento de várias ruas, colocando em risco quem precisa trafegar pela cidade.

Buscando mitigar os impactos das chuvas, na sexta-feira (10), o vice-prefeito de Mimoso do Sul, Paulo Renato Barros, acompanhado do secretário Municipal de Obras, Marcos Castanheira, assinou a Ordem de Serviço para os reparos dos calçamentos afetados pelas últimas enxurradas no município.

As obras terão início já na próxima segunda-feira (13), com o objetivo de garantir mais segurança e trafegabilidade para a população e visitantes.

Veja o vídeo:

Imagens: PMMS