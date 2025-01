Chuva no Espírito Santo: INMET emite alerta de perigo para o Sul do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta para tempestades no Sul do Espírito Santo. O aviso, que tem grau de severidade “Perigo”, começou nesta quinta-feira (2), às 12h00min, e tem previsão de término para às 23h59min do mesmo dia.

O alerta prevê acumulados de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Além disso, ventos intensos, com velocidades entre 60 e 100 km/h. Em algumas regiões, há a possibilidade de queda de granizo.

Cidades que devem ser atingidas

Afonso Cláudio

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivacqua

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Colatina

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Ibatiba

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jerônimo Monteiro

Laranja da Terra

Mantenópolis

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Pancas

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São José do Calçado

São Roque do Canaã

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Riscos Potenciais:

Alagamentos em áreas urbanas e rurais.

Queda de árvores e risco de bloqueio de vias.

Danos em plantações devido à força dos ventos e granizo.

Corte de energia elétrica e instabilidade na rede de transmissão.

Recomendações Importantes para a População

Durante rajadas de vento: Evite se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de quedas e descargas elétricas.

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Prevenção em casa: Sempre que possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Reforce portas, janelas e outros acessos vulneráveis para evitar infiltrações e danos estruturais. Apoio e emergências: Para situações críticas, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.