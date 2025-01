Chuva provoca tombamento de carreta em rodovia do Sul do ES

Na tarde deste domingo (5), a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência, sobre uma carreta que estaria tombada na altura do km 31 da BR-101, em Apiacá.

Chegando ao local, os militares avistaram a carreta tombada em um barranco às margens da rodovia. Em contato com o condutor do veículo, o mesmo relatou que conduzia o caminhão, quando por volta das 16h30 perdeu o controle por conta da chuva, vindo a colidir em uma cerca. Uma ambulância esteve no local, porém, o condutor não chegou a se ferir no ocorrido.

Os militares foram informados pelo condutor que a carreta seria retirada por volta das 7h desta segunda-feira (6), contudo, a sinalização foi realizada, para evitar outros acidentes. Uma pequena parte da traseira da carreta chegou a ficar no acostamento, não apresentando riscos para outros veículos.