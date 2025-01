Morre jovem que se envolveu em grave acidente em Cachoeiro

Morreu o jovem, de 19 anos, que se envolveu em um grave acidente, no bairro Morro Grande, em Cachoeiro, na tarde desta segunda-feira (6).

Leia também: Polícia Militar apreende drogas em bairro de Cachoeiro; confira

De acordo com informações, o jovem seguia em alta velocidade quando colidiu com o poste ao tentar fazer uma ultrapassagem.

Imagens registradas por pessoas que passavam pelo local mostravam o jovem recebendo os primeiros socorros do Serviço Médico de Urgência Móvel (Samu) e sendo colocado na ambulância. No entanto, a Polícia Civil informou que a vítima não resistiu e foi encaminhada para o Serviço Médico Legal (SML), da Polícia Científica, de Cachoeiro, onde foi necropsiado e liberado para os familiares.

Entenda o caso:

Um homem ficou ferido após se envolver em um grave acidente na tarde desta segunda-feira (6), no bairro Morro Grande, em Cachoeiro.

De acordo com informações preliminares, o veículo seguia em alta velocidade quando fez uma ultrapassagem e acabou colidindo com um poste. Com o impacto, o carro ficou totalmente destruído.

Imagens registradas por pessoas que passavam pelo local mostram o motorista ainda preso nas ferragens, enquanto o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestavam os primeiros socorros.