Chuvas no ES: Irupi decreta emergência após forte temporal

Após Irupi ser afetado por fortes chuvas no final da tarde desta quinta-feira (9), o prefeito Paulino Lourenço (MDB) decretou na manhã desta sexta-feira (10) emergência no município localizado no Caparaó.

Até o momento, a cidade contabiliza 23 desabrigados e cerca de 100 desalojados, que estão recebendo o apoio e assistência por parte da Defesa Civil e das equipes das secretarias.

Leia Também: Vídeo | “Estamos à disposição”, diz Casagrande ao visitar Irupi

O decreto nº 381, considerou as chuvas intensas que afetaram o município nesta quinta (9), que tiveram a duração de aproximadamente 90 minutos, causando alagamentos, deslizamentos de encostas e inundações na sede e na zona rural. Além disso, também foram considerados os danos humanos, materiais e ambientais causados pelo fenômeno natural.

Mobilização

Ficou também autorizado a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, nas ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução.

Também ficou autorizada a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e a realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre.

Dispensa de licitação

Com fundamento na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, sem prejuízo da Lei de Responsabilidade Fiscal, ficou dispensada de licitações as aquisições dos bens necessários ao atendimento da situação de emergência ou do estado de calamidade pública e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedada a recontratação de empresas e a prorrogação dos contratos.

Durante a manhã desta sexta, o governador Renato Casagrande, juntamente com o deputado federal Gilson Daniel (Podemos), visitaram o município reforçando o apoio do Estado junto ao município.