Vídeo | “Estamos à disposição”, diz Casagrande ao visitar Irupi

O governador Renato Casagrande (PSB) esteve na manhã de sexta-feira (10), visitando Irupi, no Caparaó. O município foi fortemente atingido por uma chuva forte no final da tarde de quinta-feira (9).

Ao lado do deputado federal Gilson Daniel (Podemos), Renato Casagrande sobrevoou o município de Irupi e região.

Leia Também: Vídeo | Homem usa prancha de surf durante alagamento em Marataízes

“Estamos com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, prestando atendimento humanitário e colocando toda a estrutura do Governo do Estado à disposição das famílias e municípios”, destacou o governador.

Irupi registrou, nas últimas 24 horas, a precipitação de 62,0 mm de acumulado da água da chuva.

Veja o vídeo:

Imagens: Redes Sociais