Cidade do Caparaó anuncia edital para Projetos Culturais; saiba mais

Oportunidade imperdível para artistas, e organizações culturais de todo o Espírito Santo! Estão abertas as inscrições para os Editais de Projetos Culturais 2024, com 20 oportunidades incríveis voltadas para diversas áreas artísticas e culturais.

Ao todo, será disponibilizado um investimento de R$ 33,3 milhões, contribuindo para o fortalecimento e valorização da cultura em nosso estado.

As inscrições já começaram e permanecerão abertas por 60 dias! Não perca tempo e se inscreva!

Prazo de inscrição: 17/12/2024 + 60 dias.

Acesse a plataforma Mapa Cultural ES no link: https://mapa.cultura.es.gov.br/

Confira todas as informações necessárias para se inscrever!

A íntegra dos editais e mais informações estão disponíveis no site oficial da SECULT: https://secult.es.gov.br/

Não deixe essa oportunidade passar! Juntos, podemos transformar o cenário cultural do Espírito Santo, valorizando nossos talentos e projetos. Participe e faça a diferença!

