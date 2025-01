Cidade do Sul do ES fica entre as três mais quentes do Brasil

O município de Alegre, na região do Caparaó, voltou a registrar altas temperaturas na última quarta-feira (22). A cidade ficou entre as três mais quentes do Brasil pelo terceiro dia consecutivo.

Nesta quarta-feira (22), os termômetros em Alegre registaram 37,3°C. A cidade só ficou atrás de Coronel Pacheco, em Minas Gerais, e Quarai, no Rio Grande do Sul, que registraram 37,6°C.

Os dados foram computados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até às 14h da última quarta-feira (22).

Aquecimento adiabático tem provocado altas temperaturas no ES

Segundo a Climatempo, nesta semana ocorre o acréscimo de calor no Espírito Santo por causa dos que os meteorologistas chamam de aquecimento adiabático.

O aquecimento adiabático é um processo natural associado com a presença de montanhas. Pode ocorrer em qualquer época do ano.

O aumento de temperatura acontece quando a direção dos ventos força a descida do ar montanha abaixo. Neste trajeto, o ar aquece mais ou menos 1°C a cada 100 metros.