Cidades confirmam presença na Feira dos Municípios 2025

Cerca de 20 cidades já confirmaram participação na Feira dos Municípios 2025, que vai acontecer entre os dias 3 e 6 de julho, no Pavilhão de Carapina, na Serra.

A Feira dos Municípios é uma iniciativa do Governo do Espírito Santo, por meio das secretarias de Turismo e Cultura, Aderes, Espírito Santo Convention & Visitors Bureau em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes).

Neste ano, confirmando a parceria da Amunes com o Governo do Estado para a mobilização e participação de todas as cidades capixabas, a Aderes está rodando o Estado no projeto itinerante “Amunes na Estrada” levando informações de divulgação da Feira dos Municípios. Em todos os encontros, é dada a oportunidade dos gestores realizarem a assinatura de adesão do seu município ao evento.

Foi assim que aconteceu nos encontros em Ecoporanga, Pinheiros, Guaçuí, Cachoeiro e Anchieta. O objetivo é que todos os 78 municípios participem da edição deste ano, repetindo o sucesso dos anos anteriores.