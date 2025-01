Clássico vovô: Botafogo mantém a hegemonia sobre Flu e vence a partida

Em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca, o alvinegro, embora viva um impasse em busca de um novo comandante, conseguiu administrar o jogo contra o Fluminense e levou para casa os três pontos.

No primeiro tempo, por exemplo, as principais ações dentro de campo foram tomadas pelo Botafogo.

O atual campeão brasileiro e da Libertadores criou boas jogadas, mas não conseguiu colocar a bola na rede. Já o tricolor carioca quase não produziu.

Os gols finalmente saíram na segunda etapa. Igor Jesus abriu o placar para o Bota, o artilheiro Cano empatou de pênalti e também com penalidade máxima, Savarino colocou o alvinegro à frente, de novo.

O resultado garante nove pontos para o Botafogo que, agora, ocupa a quarta colocação do campeonato Carioca.

Já o Fluminense, com seis pontos, fica em oitavo e fora da zona de classificação para as semifinais.

