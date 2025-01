Colônia de Férias encanta estudantes de escolas municipais no ES

Aproximar a comunidade do espaço escolar e fortalecer vínculos com crianças e estudantes, tudo isso com muita diversão e brincadeiras. Essa é a proposta da Colônia Férias Divertidas, projeto realizado pela Prefeitura de Linhares, por meio da secretaria municipal de Educação. É a primeira edição do projeto que acontece de forma simultânea com o Almoço nas Férias.

A colônia de férias oferece oficinas de artes, vivências em brincadeiras infantis e muita recreação. Inicialmente, o projeto acontece nas 7 escolas que oferecem o Almoço nas Férias, mas a proposta é ampliar o número de escolas já a partir das férias de julho.

Luiz Gabriel de Freitas Oliveira, de 6 anos, aproveitou a programação para matar a saudade da escola. “Foi muito legal rever a escola e ter tudo isso aqui. Estou me divertindo bastante e aproveitando as férias enquanto as aulas não voltam”, disse ele que é matriculado no Centro de Educação Infantil Rio Doce, localizado no residencial Rio Doce, no bairro Aviso.

Já a estudante Aylla Mirelly Reco Anchieta Santos, também de 6 anos, contou que as oficinas são divertidas e permitem ainda fazer novas amizades.

“Estou com saudade de ir à escola, mas enquanto as aulas não voltam está sendo muito legal vir aqui e fazer muitas brincadeiras e atividades. Os professores são muito legais, e espero vir todos os dias”, disse Aylla, que também é aluna do Ceim Rio Doce.

Além do Ceim Rio Doce, a colônia Férias Divertidas e Almoço nas Férias acontecem em outras seis unidades de ensino da Prefeitura: Centro de Ensino Infantil (Ceim) Antônio Aprígio, no bairro Aviso; Ceim Olga Bortot Molina, no Canivete e as Escola de Ensino Fundamental (Emef) Eliana Corrêa Pinafo, em Bebedouro; Emef Adelson Del’Santo, no Nova Esperança, Emef Zeferino Batista Fiorot, no Santa Cruz; e a Emef Professora Maria da Penha Pazito Ventura, no Interlagos.

A colônia de férias acontece todas as terças e quintas-feiras do mês de janeiro a partir das 8 horas e termina com o almoço que é servido às 11 horas. Todas as crianças devidamente matriculadas na rede municipal de ensino têm direito de participar das atividades.