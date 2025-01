Com calor recorde, Capixabas lotam praias do Litoral Sul

Com os termômetros batendo recorde de calor neste domingo (19) no Espírito Santo, os capixabas lotaram as praias do Litoral Sul do Espírito Santo na tentativa de se refrescar.

Diversos internautas do portal AQUINOTICIAS.COM registraram o grande movimento nas praias de Anchieta, Piúma, Itapemirim, Marataízes e Kennedy.

Com o intuito de angariar turistas, as Prefeituras do Litoral estão realizando diversas programações para atrair o público e assim movimentar a economia local.

A forte onda de calor deve persistir nos próximos dias e, por isso, a expectativa é de que mais pessoas busquem as praias do Litoral Sul do Estado para amenizar o forte calor.