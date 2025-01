Com oportunidades em Cachoeiro, instituto abre vagas de estágio no ES

Quando um ano se inicia, um leque de novas possibilidades se abre. No Instituto Euvaldo Lodi do Espírito Santo (IEL-ES) não seria diferente. São mais de 25 novas vagas de estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior no Estado. A partir desta sexta-feira (3), os interessados encontram as oportunidades distribuídas nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória.

Os processos seletivos são voltados para as áreas de administração, ciências contábeis, comunicação social, economia, engenharia (civil, elétrica, mecânica, petróleo e gás e produção), fonoaudiologia, jornalismo, marketing, pedagogia, publicidade e propaganda, relações internacionais, técnico em administração e técnico em segurança do trabalho.

Os estágios são remunerados e os alunos podem receber bolsas que variam de R$ 750,00 a R$ 1.300,00 para o ensino superior. Já para o ensino médio e técnico, as contratantes oferecem até R$ 900,00. Além disso, muitas delas contam com o acréscimo de benefícios como auxílio-alimentação e vale-transporte.

Os estudantes do setor financeiro, como administração, ciências contábeis e economia, estão entre os mais procurados pelas recrutadoras, já que representam a maioria das vagas em aberto. Empresas como a Console Representações, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Techvias Engenharia contam com oportunidades de até R$ 1.300,00.

Para os que procuram estágios nas diferentes áreas da engenharia, como civil, elétrica, mecânica, petróleo e gás e produção, as possibilidades de contrato são ofertadas, por exemplo, pela Carbomix Minerais e pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). Os valores das bolsas são de R$ 900,00 e R$ 1.140,00, respectivamente.

Inscrições

Atentando-se ao período de inscrição de cada empresa, os estudantes interessados devem acessar o site sne.iel.org.br/es para mais detalhes sobre as oportunidades. As vagas ficam disponíveis até alcançarem o limite de estudantes encaminhados. Após isso, as candidaturas são automaticamente encerradas.

As entrevistas podem acontecer de forma on-line ou presencial. Em caso de dúvidas ou mais informações, os candidatos deverão entrar em contato por meio do e-mail [email protected].

10 vagas para quem cursa nível superior

A Biancogres, fabricante de cerâmicas, também está com processo seletivo, com mais de 10 vagas para quem cursa nível superior. Saiba mais detalhes através do link: https://iel.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=1514181