Comércio de varejo capixaba tem o melhor desempenho desde 2000

As vendas do varejo capixaba bateram recorde: o setor cresceu 4,1% em novembro de 2024 em relação a outubro e também em comparação com novembro de 2023, registrando a maior taxa do Brasil nesse período. O comércio Espírito Santo vive um momento de ascensão.

A movimentação prevista para este mês foi de R$ 7,49 bilhões. Além disso, o índice de volume de vendas alcançou 114,80 pontos, consolidando-se como o maior patamar de 2024. Esse resultado também marcou o melhor desempenho registrado em novembro desde o início da série histórica, iniciada em 2000. No geral, o comércio Espírito Santo tem mostrado um crescimento consistente.

Para 2025, as expectativas são ainda mais otimistas. No primeiro bimestre, o varejo deve movimentar R$ 13,96 bilhões, superando o valor de 2024 em R$ 2,6 bilhões. Esse crescimento representa um aumento expressivo de 22,8%, mostrando a força do comércio Espírito Santo.

Segmentos comerciais

Os segmentos com maior desempenho no varejo foram, em primeiro lugar, artigos farmacêuticos, que registraram um aumento de 18,3% nas vendas ao comparar novembro de 2024 com o mesmo mês de 2023. Em seguida, destacaram-se tecidos e vestuários, com crescimento de 17,4%, e hipermercados e supermercados, que avançaram 16,8%.

Por outro lado, no atacado, o destaque ficou com o segmento de veículos, motocicletas, partes e peças, que apresentou um crescimento de 8%.

Essas análises foram realizadas pelo Connect Fecomércio-ES, com base nos dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

De acordo com o levantamento, o Espírito Santo tem resultados bem diferentes da média nacional e do Sudeste, que apresentaram um desempenho negativo, com uma variação de -0,4% e -0,25%, respectivamente, em novembro.

Outros números

Na análise interanual, comparação de novembro de 2023 e o mesmo período de 2024, o estado cresceu 4,1%, o Brasil 4,7% e o Sudeste 2,9%. Esse é um resultado relevante, pois destaca que as vendas superaram novembro de 2023, considerado o melhor dos últimos 13 anos, segundo o Connect Fecomércio-ES. Isso reforça que o comércio Espírito Santo está em uma trajetória de crescimento.

Ana Carolina Júlio, coordenadora de pesquisa do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, explicou que a realização da Black Friday contribuiu para o aumento do volume de vendas capixaba. “Um aspecto importante é a mudança de um dia de promoções para um mês inteiro de descontos, fator que impulsiona as vendas”, ressaltou.

No varejo ampliado (atacado), o Espírito Santo também apresentou crescimento de 0,9%, acima do Brasil (-1,8%) e da média do Sudeste (-1,6%). Na comparação interanual, o volume de vendas capixaba subiu 3,9%. Essa relação positiva também foi observada para o Brasil (2,1%) e para a média do Sudeste (0,45%).

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site https://portaldocomercio-es.com.br.