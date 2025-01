Espírito Santo gera mais de 4 mil novos empregos no setor de saúde

O setor de saúde capixaba acumulou crescimento de contratações ao longo do último ano. É o que informa um levantamento realizado entre janeiro e novembro de 2024. O estudo apontou a criação de 4.473 novos empregos de carteira assinada no Espírito Santo. O número é o saldo entre as admissões e demissões no período. Ao todo, o estado conta com 59.728 postos de trabalho formais no segmento.

Desse modo, em novembro, houve 1.917 contratações e 1.826 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 91 empregos. Além disso, a criação de postos de trabalho nesse mês foi maior do que no mesmo período de 2023, quando houve saldo negativo de 173 admissões.

Dessa forma, a variação interanual cresceu 152%, com as atividades de atenção à saúde humana representando um total de 10,8% de todos os novos empregos gerados no setor de serviços.

As análises são da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo, com informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Atividades profissionais

Conforme a pesquisa, divulgada no mês de novembro, as atividades de atenção ambulatorial se destacaram como as principais geradoras de empregos, com um saldo de 74 novos postos de trabalho. Consequentemente, em segundo lugar, ficaram as de atendimento hospitalar, que, tradicionalmente, lideram o setor, com 40 novos postos.

Os setores de comércio (1.535 admissões) e serviços (844) – no qual a saúde se encontra – foram os responsáveis por manter um saldo positivo no mercado de trabalho capixaba no mês.

“Ajustes administrativos e contenção de gastos por parte de empresas e instituições de saúde podem ter contribuído para a queda no ritmo de contratações”, explicou Ana Carolina Júlio, coordenadora de pesquisa do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES

Mais resultados

Nesse sentido, embora tenha apresentado resultados positivos em setembro, o setor de saúde também desempenhou crescimento nos meses anteriores. O mês de setembro de 2024 também foi destaque, quando foram criados 883 novos postos de trabalho, o maior saldo desde janeiro do mesmo ano.

Outro destaque do levantamento indica as cidades campeãs em contratações no segmento: Cachoeiro de Itapemirim (58), Guarapari (30), Linhares (26), Aracruz (19) e Colatina (16). Adicionalmente, o setor da área da saúde emprega, majoritariamente, mulheres, jovens entre 18 e 24 anos, com nível médio de escolaridade.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site https://portaldocomercio-es.com.br.