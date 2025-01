Conab estima queda na produção de café com 51,8 milhões de sacas

A produção total estimada para a safra de café beneficiado brasileiro este ano é de 51,8 milhões de sacas, o que, se confirmado, representará uma queda de 4,4% na comparação com a safra anterior. O 1º Levantamento de Café – Safra 2025 foi divulgado nesta terça-feira (28) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A Conab informou que fatores como altas temperaturas e a restrição hídrica durante as fases de floração prejudicaram a produtividade. Isso o que resultará em uma colheita média de 28 sacas por hectare, uma redução de 3% em comparação com 2024.

Mesmo com o crescimento de 0,5% na área total destinada ao cultivo de café no Brasil, que chegou a 2,25 milhões de hectares, sendo 1,85 milhão para produção e 46 mil hectares para formação, o resultado será negativo.

No caso do café conilon, a Conab estimou uma produção total de 17,1 milhões de sacas. Se confirmado, esse resultado representará um “crescimento expressivo” de 17,2%.

Com informações de Agência Brasil

